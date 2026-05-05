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Wohnungen mit Swimmingpool in Khan Toul Kork, Kambodscha

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condos
4
1 Zimmer
5
2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Wohnung 2 zimmer
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 29/47
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$83,565
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Wohnung 2 zimmer in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Wohnung 2 zimmer
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 30
Zweizimmerwohnung 60 m2 Es gibt 29 Länder im LUXOVA LCD.Wohnung im 30. StockFläche von 60 m2…
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