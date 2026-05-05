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Wohnung mit Garten kaufen in Khan Sen Sok, Kambodscha

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condos
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1 Zimmer
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2 Zimmer
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3 Zimmer
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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Wohnung 2 zimmer
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 30/38
Phnom Penh - Wohnungen mit Einkommen von $ und Wachstum bis zu +50%Schlüssel bereits im Deze…
$107,151
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