  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Daun Penh
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garten

Wohnung mit Garten kaufen in Khan Daun Penh, Kambodscha

3 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Khan Daun Penh, Kambodscha
Wohnung 4 zimmer
Khan Daun Penh, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 127 m²
Stockwerk 10/41
4-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in einem Komplex unter Bau befindet sich im zentralen Teil des …
$270,980
Wohnung 3 zimmer in Khan Daun Penh, Kambodscha
Wohnung 3 zimmer
Khan Daun Penh, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 104 m²
Stockwerk 10/41
3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in einem Komplex unter Bau befindet sich im zentralen Teil des …
$220,380
Wohnung 2 zimmer in Khan Daun Penh, Kambodscha
Wohnung 2 zimmer
Khan Daun Penh, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Stockwerk 9/41
2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in einem Komplex unter Bau befindet sich im zentralen Teil des …
$160,670
