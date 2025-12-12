Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Chroy Changvar
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Khan Chroy Changvar, Kambodscha

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Wohnung 2 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 8/41
2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in einem Komplex unter Bau befindet sich im zentralen Teil des …
$130,580
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen