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Villen mit Garage in Khan Chbar Ampov, Kambodscha

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1 immobilienobjekt total found
Villa 15 zimmer in Ta Ngov Kandal, Kambodscha
Villa 15 zimmer
Ta Ngov Kandal, Kambodscha
Zimmer 15
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 230 m²
Etagenzahl 2
Separate Villa im Zentrum der Hauptstadt des Königreichs Kambodscha.Voll bereit zu leben. Ei…
$220,000
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