  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Boeng Keng Kang
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Terrasse

Wohnungen mit Terrasse in Khan Boeng Keng Kang, Kambodscha

Wohnung 1 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Wohnung 1 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 540 m²
Stockwerk 22/47
Im Geschäftszentrum von Phnompen. Ein neues Kondominium. LUX SEGMENT 5 HOTEL STARS. Garantie…
$125,000
