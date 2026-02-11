Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Boeng Keng Kang
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Grundstück in der Nähe des Sees

Wohnungen am See in Khan Boeng Keng Kang, Kambodscha

condos
4
1 Zimmer
6
3 Zimmer
3
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Wohnung 1 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Etagenzahl 39
🚨 WARNING: Beginnen Sie mit dem Verkauf eines neuen Wolkenkratzers in BKK1! FROM PREIS ESHE …
$97,760
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen