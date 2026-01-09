Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Boeng Keng Kang
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garage

Wohnungen mit Garage in Khan Boeng Keng Kang, Kambodscha

condos
3
1 Zimmer
4
3 Zimmer
3
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Wohnung 2 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 10/36
🌟Auf Wiedersehen. VORWORT IN CENTER PNOMPEN.Offizieller Start und VorbewaffnungDas lang erse…
$68,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen