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Langfristige Miete von Villen in Kandal Stueng District, Kambodscha

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4-Zimmer-Villa in Kandal Stueng District, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Kandal Stueng District, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 148 m²
Stockwerk 3
Hier ist eine Immobilie, die sowohl Komfort als auch Wert in der wachsenden Wohngegend von P…
$600
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