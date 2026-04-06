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Langfristige Miete von Häuser in Kandal Stueng District, Kambodscha

1 immobilienobjekt total found
Haus 2 zimmer in Kandal Stueng District, Kambodscha
Haus 2 zimmer
Kandal Stueng District, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 83 m²
Stockwerk 2
Dieses voll möblierte zweistöckige Haus in Borey 5 Star Residence bietet eine komfortable un…
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