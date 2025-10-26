Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Business zum Verkauf in Oblast Warna, Bulgarien

1 immobilienobjekt total found
Fertiges Geschäft 4 344 m² in Bliznatsi, Bulgarien
Fertiges Geschäft 4 344 m²
Bliznatsi, Bulgarien
Fläche 4 344 m²
Etagenzahl 1
SIRENA HOLIDAY PARK is a well-developed and successful tourist complex, located in the pictu…
$1,14M
