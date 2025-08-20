Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Hotels in Tundzha, Bulgarien

2 immobilienobjekte total found
Hotel 196 m² in Botevo, Bulgarien
Hotel 196 m²
Botevo, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 196 m²
Objektbeschreibung: Großes renoviertes Haus mit 4 Schlafzimmern und wunderschönem Panorama z…
$110,568
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Hotel 120 m² in Malomir, Bulgarien
Hotel 120 m²
Malomir, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Objektbeschreibung: Zum Verkauf steht ein vollständig renoviertes, zweistöckiges Haus im ruh…
$48,883
