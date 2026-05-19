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Häuser mit Garage in Svishtov, Bulgarien

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Haus 4 zimmer in Alekovo, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Alekovo, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Etagenzahl 1
Wir freuen uns, dieses 3-Zimmer-Haus mit einem sonnigen und fruchtbaren Garten, in der ruhig…
$19,460
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