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Penthäuser mit Terrasse in Sweti Wlas, Bulgarien

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Penthouse 3 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Penthouse 3 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Stockwerk 8/8
👑 Penthouse im Obergeschoss mit Panorama auf das Meer: Grandiose Vierzimmerwohnung im LCD "O…
$346,536
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