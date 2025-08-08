Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. Sweti Wlas
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse
  6. Meerblick

Penthäuser am Meer in Sweti Wlas, Bulgarien

1 immobilienobjekt total found
Penthouse 3 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Penthouse 3 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 255 m²
Stockwerk 6/6
Wir bieten ein geräumiges, stilvoll eingerichtetes Penthouse mit direktem Meerblick in der A…
$383,741
Immobilienagentur
GINY DOM
Sprachen
English, Русский, Français, Български
