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Mehrstöckige Wohnungen mit Terrasse in Sweti Wlas, Bulgarien

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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 112 m²
Stockwerk 6/7
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 192 m²
Stockwerk 2/5
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
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Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
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Stockwerk 2
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