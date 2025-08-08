Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. Sweti Wlas
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Sweti Wlas, Bulgarien

villen
3
1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 663 m²
Etagenzahl 3
Wir bieten ein geräumiges, luxuriös eingerichtetes dreistöckiges Haus mit Swimmingpool und d…
$902,805
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
GINY DOM
Sprachen
English, Русский, Français, Български
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen