Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. Sweti Wlas
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Golfplatz

Wohnungen in der Nähe des Golfclubs in Sweti Wlas, Bulgarien

penthäuser
7
studio-wohnungen
25
1 Zimmer
313
2 Zimmer
186
Zeig mehr
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Stockwerk 1/6
Wir bieten eine geräumige, möblierte Drei-Zimmer-Wohnung mit Meerblick in ERSTER MEERESLINIE…
$137,777
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
GINY DOM
Sprachen
English, Русский, Français, Български
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen