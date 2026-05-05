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Hotels in Sungurlare, Bulgarien

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1 immobilienobjekt total found
Hotel 108 m² in Lozarevo, Bulgarien
Hotel 108 m²
Lozarevo, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 108 m²
Objektbeschreibung: Das Dorf Lozarevo ist eine lebendige und gut angebundene Gemeinde mit al…
$131,926
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Nils Ott Real Estates
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