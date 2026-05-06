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Wohnungen in Stambolovo, Bulgarien

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Tankovo, Bulgarien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tankovo, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Objektbeschreibung: Die angebotene Dreizimmerwohnung befindet sich im gepflegten Wohnkomplex…
$76,226
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Nils Ott Real Estates
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Immobilienangaben in Stambolovo, Bulgarien

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