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Wohnungen mit Garage in Sredez, Bulgarien

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Sofia
223
1 immobilienobjekt total found
Wohnung in Sofia, Bulgarien
Wohnung
Sofia, Bulgarien
Fläche 135 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren eine exklusiv renovierte und vollständig möblierte 4-Zi…
$568,182
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Nils Ott Real Estates
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Eigenschaftstypen in Sredez

1 Zimmer

Immobilienangaben in Sredez, Bulgarien

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Luxuriös
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