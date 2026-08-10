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Häuser in Oblast Smoljan, Bulgarien

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2 immobilienobjekte total found
Haus in Podvis, Bulgarien
Haus
Podvis, Bulgarien
Fläche 710 m²
$635,745
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Villa in Studenets, Bulgarien
Villa
Studenets, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 550 m²
Etagenzahl 3
Villa zum Verkauf, die sich in einer malerischen Ecke an der Adria in Good Waters an der Mee…
$1,10M
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Immobilienangaben in Oblast Smoljan, Bulgarien

Günstige
Luxuriös
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