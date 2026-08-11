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Wohnimmobilien in Samokow, Bulgarien

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1 immobilienobjekt total found
Haus 3 zimmer in Yarlovo, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Yarlovo, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 87 m²
Real estate’s agency KVADRAT presents renovated, small house in pure and peaceful mountain r…
$45,431
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