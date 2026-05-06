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Wohnungen in Sadovo, Bulgarien

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung in Cheshnegirovo, Bulgarien
Wohnung
Cheshnegirovo, Bulgarien
Fläche 49 797 m²
Industrie / Logistik Grundstück zum Verkauf | Near Plovdiv, on Main Road E-80 IBG Real Estat…
$687,917
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Immobilienangaben in Sadovo, Bulgarien

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