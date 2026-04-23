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Hotels in Oblast Russe, Bulgarien

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Hotel 150 m² in Byala, Bulgarien
Hotel 150 m²
Byala, Bulgarien
Fläche 150 m²
Objektbeschreibung: Zum Verkauf steht ein neu gebautes, zweistöckiges Einfamilienhaus in ruh…
$296,819
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Nils Ott Real Estates
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