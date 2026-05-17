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Hotels in Oblast Rasgrad, Bulgarien

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1 immobilienobjekt total found
Hotel 91 m² in Zavet, Bulgarien
Hotel 91 m²
Zavet, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 91 m²
Objektbeschreibung: Dieses Haus ist die ideale Wahl für alle, die ein gemütliches Zuhause su…
$62,429
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Nils Ott Real Estates
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