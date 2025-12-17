Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Bulgarien
  3. Primorski
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Terrasse

Wohnungen mit Terrasse in Primorski, Bulgarien

1 Zimmer
3
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Warna, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Warna, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Stockwerk 2/4
International Real Estates (IRE) bietet exklusiv eine brandneue, möblierte 2-Zimmer-Designer…
$276,901
MwSt.
Immobilienangaben in Primorski, Bulgarien

