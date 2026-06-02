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Wohnungen mit Swimmingpool in Primorski, Bulgarien

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1 Zimmer
4
2 Zimmer
3
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Warna, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Warna, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 4/4
🏰 Queen's Space in Sunny Fort: 130 M2 und Southern SunWir bieten zum Verkauf eine einzigarti…
$121,010
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Immobilienangaben in Primorski, Bulgarien

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
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