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Wohnungen am Meer in Primorski, Bulgarien

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1 Zimmer
4
2 Zimmer
3
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Warna, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Warna, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Stockwerk 3/5
LUXURIÖSER NEUBAU! BOUTIQUE-GEBÄUDE! UNVERÖFFENTLICHTER MEERBLICK! Neues, modernes Gebäud…
$306,059
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Immobilienangaben in Primorski, Bulgarien

mit Garten
mit Terrasse
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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