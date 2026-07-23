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Wohnimmobilien in Pepelina, Bulgarien

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1 immobilienobjekt total found
Haus 3 zimmer in Pepelina, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Pepelina, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 2
IBG Real Estates freut sich, dieses gepflegte Landhaus in einem malerischen und gut organisi…
$25,755
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