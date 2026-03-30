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Wohnimmobilien in Opan, Bulgarien

1 immobilienobjekt total found
Haus 12 zimmer in Byal Izvor, Bulgarien
UP UP
Haus 12 zimmer
Byal Izvor, Bulgarien
Zimmer 12
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 4 800 m²
Etagenzahl 4
Gasthaus zum Verkauf in Bulgarien – gegründetes TourismusunternehmenBetriebsgeschäft für 6 J…
$871,967
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