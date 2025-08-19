Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnung mit Garten kaufen in Obsor, Bulgarien

4 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Obsor, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Obsor, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 112 m²
Stockwerk 1/4
Wir bieten eine geräumige, unmöblierte Dreizimmerwohnung im South Beach Apartmentkomplex in …
$82,731
Wohnung 3 zimmer in Obsor, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Obsor, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 87 m²
Stockwerk 2/4
Wir bieten eine möblierte Dreizimmerwohnung im South Beach Apartmentkomplex in Obzor an. …
$120,527
Wohnung 2 zimmer in Obsor, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Obsor, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Stockwerk 2/4
Wir bieten eine möblierte Zweizimmerwohnung im South Beach Apartmentkomplex in Obzor an. …
$91,858
Wohnung 2 zimmer in Obsor, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Obsor, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Stockwerk 3/4
Wir bieten eine geräumige, unmöblierte Zweizimmerwohnung im South Beach Apartmentkomplex in …
$64,944
