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Villen mit Terrasse in Nesebar, Bulgarien

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1 immobilienobjekt total found
Villa 5 zimmer in Kosharitsa, Bulgarien
Villa 5 zimmer
Kosharitsa, Bulgarien
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 262 m²
Etagenzahl 3
🏡 Objektbeschreibung Wir bieten eine exklusive zweistöckige Villa mit privatem Pool in Ko…
$468,109
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Nils Ott Real Estates
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Immobilienangaben in Nesebar, Bulgarien

mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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