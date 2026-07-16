Cottages mit Bergblick kaufen in Nesebar, Bulgarien

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Ferienhaus 5 zimmer in Kosharitsa, Bulgarien
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Ferienhaus 5 zimmer
Kosharitsa, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Exklusiv!!! Neue Häuser auf Fakhwerk Technologien, mit Panoramablick auf das Meer und die Be…
$262,966
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Immobilienangaben in Nesebar, Bulgarien

mit Meerblick
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