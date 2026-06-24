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Häuser in Malko Tarnovo, Bulgarien

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1 immobilienobjekt total found
Haus 3 zimmer in Kalovo, Bulgarien
Haus 3 zimmer
Kalovo, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/1
ID: 34195394Wir bieten ein Haus zum Verkauf in Kalovo DorfPreis 40.000 EuroPopuliertes Fleis…
$45,506
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Immobilienangaben in Malko Tarnovo, Bulgarien

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