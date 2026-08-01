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Hotels in Karnobat, Bulgarien

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1 immobilienobjekt total found
Hotel 86 m² in Sokolovo, Bulgarien
Hotel 86 m²
Sokolovo, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
Objektbeschreibung: Das Dorf Sokolovo liegt nur 7 km von Baltschik, etwa 10 km vom Ferienort…
$163,560
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Nils Ott Real Estates
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