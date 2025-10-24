Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. Kableshkovo
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garten

Wohnung mit Garten kaufen in Kableshkovo, Bulgarien

1 Zimmer
3
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Kableshkovo, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Kableshkovo, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 87 m²
Stockwerk 4/5
Wir bieten eine geräumige, möblierte Dreizimmerwohnung im Komplex „The Vineyards Spa Resort“…
$77,749
Immobilienagentur
GINY DOM
Sprachen
English, Русский, Français, Български
