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Wohnimmobilien in Iskar, Bulgarien

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5 immobilienobjekte total found
Wohnung in Sofia, Bulgarien
Wohnung
Sofia, Bulgarien
Fläche 140 m²
Stockwerk 4/5
Nein, nein! DREAM SEEN IMMOVABLE IMMUNITÄTEN Zu verkaufen ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Dr…
$350,687
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Wohnung in Sofia, Bulgarien
Wohnung
Sofia, Bulgarien
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 zimmer in Sofia, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
$74,636
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LDV InvestLDV Invest
Haus 6 zimmer in Busmantsi, Bulgarien
Haus 6 zimmer
Busmantsi, Bulgarien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
$128,720
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Wohnung 2 zimmer in Sofia, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Sofia, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
$67,064
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Immobilienangaben in Iskar, Bulgarien

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