  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. Glavinitsa
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Glavinitsa, Bulgarien

Haus 4 zimmer in Stefan Karadja, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Stefan Karadja, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Am Rande eines kleinen und ruhigen Dorfes gelegen, bietet dieses gepflegte zweistöckige Haus…
$24,384
Immobilienagentur
IBG REAL ESTATES LTD
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Български
