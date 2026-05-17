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Bungalows in General Toschewo, Bulgarien

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Bungalow in Malina, Bulgarien
Bungalow
Malina, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Objektbeschreibung: Zum Verkauf steht ein charmant renovierter, unmöblierter Bungalow mit zw…
$79,107
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Nils Ott Real Estates
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Bungalow in Malina, Bulgarien
Bungalow
Malina, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 115 m²
Objektbeschreibung: Ruhig gelegener, modernisierter Bungalow mit großem Grundstück, Gästehau…
$147,589
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