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Häuser in Elin Pelin, Bulgarien

1 immobilienobjekt total found
Haus 8 zimmer in Novi han, Bulgarien
TOP TOP
Haus 8 zimmer
Novi han, Bulgarien
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
Etagenzahl 2
Haus zum Verkauf: Novi Han, Pobit Kamak, Region Sofia (Direkt vom Eigentümer)Doppelhaushälft…
$580,846
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