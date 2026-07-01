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Gewerbeimmobilien in Dolni Chiflik, Bulgarien

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Gewerbefläche 14 121 m² in Novo Oriahovo, Bulgarien
Gewerbefläche 14 121 m²
Novo Oriahovo, Bulgarien
Fläche 14 121 m²
#34242584Preis: 863,132 EuroBevölkerung: Shkorpilovtsi, Region VarnaGesamtfläche: 14,121 m2.…
$981,937
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