Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. Chernomorets
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Schwimmbad

Wohnungen mit Swimmingpool in Chernomorets, Bulgarien

condos
4
1 Zimmer
10
2 Zimmer
16
3 Zimmer
4
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Chernomorets, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Chernomorets, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stockwerk 3/4
Wir bieten eine geräumige, stilvoll eingerichtete Zwei-Zimmer-Wohnung mit direktem Meerblick…
$231,777
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
GINY DOM
Sprachen
English, Русский, Français, Български
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen