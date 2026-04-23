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Villen in Chepelare, Bulgarien

1 immobilienobjekt total found
Villa in Studenets, Bulgarien
Villa
Studenets, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 550 m²
Etagenzahl 3
Villa zu verkaufen, die in einer malerischen Ecke an der Adria in Good Waters an der Meeresk…
$1,12M
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Immobilienangaben in Chepelare, Bulgarien

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