  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. Oblast Blagoewgrad
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnungen auf mehreren Ebenen

Mehrstöckige Wohnungen in Oblast Blagoewgrad, Bulgarien

1 immobilienobjekt total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Bansko, Bulgarien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Bansko, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 78 m²
Stockwerk 4
Wir laden Sie ein, an der Online-Konferenz teilzunehmen"Europa Immobilien 2026"Dedicated to …
$40,731
Immobilienangaben in Oblast Blagoewgrad, Bulgarien

Günstige
Luxuriös
