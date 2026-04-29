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Hotels in Avren, Bulgarien

1 immobilienobjekt total found
Hotel 1 000 m² in Avren, Bulgarien
Hotel 1 000 m²
Avren, Bulgarien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 000 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen eine außergewöhnliche multifunktionale Immobilie,…
$471,016
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Nils Ott Real Estates
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