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Studio-Wohnungen mit Terrasse in Aheloy, Bulgarien

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1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Aheloy, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Aheloy, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 2/6
Ein schlüsselfertiges Studio mit einer Fläche von 30 Quadratmetern im 2. Stock eines neuen K…
$82,175
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