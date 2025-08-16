Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. Aheloy
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio
  6. Garten

Studio-Wohnung mit Garten kaufen in Aheloy, Bulgarien

1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Aheloy, Bulgarien
Studio 1 zimmer
Aheloy, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 3/7
Wir bieten eine geräumige, möblierte Einzimmerwohnung mit seitlichem Meerblick im Midia Gran…
$58,946
Immobilienagentur
GINY DOM
Sprachen
English, Русский, Français, Български
