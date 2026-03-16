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Haus mit Garten kaufen in Aheloy, Bulgarien

1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Aheloy, Bulgarien
Haus 4 zimmer
Aheloy, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Etagenzahl 3
Wir bieten ein geräumiges, unmöbliertes, bezugsfertiges dreistöckiges Haus mit Pool in erste…
$374,477
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