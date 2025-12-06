Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. Aheloy
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Aheloy, Bulgarien

Wohnung 3 zimmer in Aheloy, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Aheloy, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Stockwerk 3/6
Wir bieten eine geräumige, möblierte Dreizimmerwohnung in erster Strandreihe im Komplex „Mid…
$121,832
